السعودية تسهل نقل جرحى قصف صنعاء ممن يحتاجون للعلاج في الخارج

الرياض- د ب أ- أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأربعاء بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بتسهيل ونقل جرحى “حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن”.

وأوضحت أن الملك وجه “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف ومع الحكومة اليمنية الشرعية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التي وقعت السبت الماضي الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن”.

وكان قصف عنيف استهدف القاعة ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. ونفت قوات التحالف الذي تقوده السعودية استهداف القاعة وقالت إن “التحالف العربي لم ينفذ أي عمليات جوية مكان التفجير في صنعاء”.