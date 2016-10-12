مركز حميميم: عدد البلدات السورية المنضمة إلى التهدئة يرتفع إلى 764

موسكو- د ب أ- أعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سوريا أن عدد البلدات والقرى السورية التي انضمت إلى المصالحة ارتفع إلى 764، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الاربعاء.

وأفاد المركز الكائن في قاعدة “حميميم” الجوية قرب اللاذقية في بيان أصدره مساء الثلاثاء، بأن ممثلين عن أربع بلدات وقعوا على اتفاقات المصالحة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ورصد المركز، في الوقت ذاته، 46 حالة انتهاك لوقف الأعمال القتالية، موضحا أن المجموعات المسلحة غير الشرعية نفذت 23 عملية استهداف للمواقع الحكومية في محافظة حلب، فيما تم تسجيل 15 حالة خرق من قبل المسلحين في محافظة دمشق، و5 في محافظة حماة، وانتهاكين في اللاذقية وحالة واحدة للخرق في درعا، حسب الوكالة الروسية.