تعرض مسجدين شيعيين لاعتداء ليل الثلاثاء الاربعاء في أفغانستان

كابول- أ ف ب- اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية ان مسجدين شيعيين في كابول تعرضا لاعتداءين منفصلين في ذكرى عاشوراء مساء الثلاثاء، دون أن يحدد بعد حصيلة الاعتداء الثاني.

وقع الاعتداء الاول في المساء واستهدف مسجد كارتي ساخي في حي الجامعة في غرب العاصمة، واوقع بحسب الحصيلة الرسمية الاخيرة 14 قتيلا و36 جريحا من الحجاج.

لكن المتحدث باسم الوزارة صديق صديقي قال إن “ارهابيين دخلا مسجدين الاول في كارتي ساخي والثاني في كارتي شار”، وهو حي اخر في غرب كابول حيث يقيم افراد من الاقلية الشيعية .

وصرح صديقي لوكالة فرانس برس “المهاجمان قتلا بايدي القوات الخاصة وما زلنا نحاول وضع حصيلة نهائية”.

ونفت حركة طالبان صباح الاربعاء اي مسؤولية وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة “لا علاقة لنا بالاعتداء على مسجد كارتي ساخي. نحن ناسف بشدة لهذا الاعتداء ضد مدنيين”.

ولم يشر مجاهد إلى وقوع اعتداء ثان.

وبمناسبة عاشوراء ذكرى مقتل الامام الحسين سارت مجموعات من الشبان بشوارع هذا الحي من كابول وهم يحملون الاعلام السوداء تعبيرا عن حزنهم على الامام الحسين.

ويعود اخر اعتداء تعرضت له الاقلية الشيعية في افغانستان إلى الثالث والعشرين من تموز/ يوليو عندما قتل 84 شخصا في قلب كابول واصيب 130 اخرون بجروح .

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية هذا الهجوم.

وتسلط موجة العنف الاخيرة الضوء على الوضع الامني المتدهور في افغانستان مع استمرار تمرد طالبان ومحاولتهم الدخول الى المدن بعد 15 عاما من الاطاحة بهم من السلطة في غزو قادته الولايات المتحدة.