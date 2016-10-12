قوة كبيرة من الحشد الشعبي تصل إلى شمال الموصل بهدف المشاركة في عملية التحرير

أربيل- د ب أ- أعلن مصدر عراقي مطلع الأربعاء عن وصول قوة من الحشد الشعبي إلى حدود قضاء شيخان45/ كلم شمال الموصل/ بهدف المشاركة في عملية تحرير الموصل400/ كلم شمال بغداد./

ونقلت شبكة “رووداو” الإعلامية الكردية عن مصدر مطلع من منطقة شيخان القول إن أكثر من 30 سيارة محملة بالأسلحة الثقيلة وعدد كبير من المقاتلين الشيعة وصلوا إلى منطقة شيخان.

وأضاف أن “تلك القوة كانت ترفع أعلام العراق، والإمام الحسين، والحشد الشعبي، وعند مرورهم كانوا يرددون شعارات /موصل .. موصل .. ها قد جئنا/”، مضيفا أنه من المقرر أن تتوجه هذه القوة إلى سد الموصل.

وبحسب مصادر كردية فإن “قوة من الجيش العراقي، قوامها أكثر من 200 آلية عسكرية من نوع همر، مدعومة بالدبابات، وصلت صباح اليوم إلى سد الموصل”.