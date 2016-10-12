أوباما ينتقد الجمهوريين لاستمرارهم في دعم ترامب بعد تسريب مقطع فيديو احتوى تعليقات مهينة بشأن النساء

واشنطن- د ب أ- انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمهوريين بسبب استمرارهم في دعم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب رغم انتقادهم له بسبب مقطع فيديو تسرب إلى الاعلام احتوى تعليقات مهينة بشأن النساء أدلى بها ترامب عام 2005 .

ونقلت شبكة “إيه بي سي” التليفزيونية الأمريكية عن أوباما قوله خلال تجمع انتخابي في نورث كارولينا: “لا يمكن أن تجمعوا بين الاتجاهين هنا. لا يمكن أن تستنكر مرارا تعليقات شخص ثم تقول /ولكنني ما زلت عازما على تأييده ليصبح الشخص الأعلى سلطة على كوكب الأرض وأمنحه سلطة اتخاذ القرار/”.

وأضاف أوباما: “ليس من الضروري أن تكون زوجا أو والدا لتقول /هذا غير لائق/ عندما تسمع ما سمعناه قبل أيام فقط … يتعين فقط أن تكون إنسانا محتشما لتقول إن هذا غير لائق”.

وقال أوباما: “إذا أثارت (التعليقات) جنونك، فإنك سوف تقول إن هذا ليس بالشخص الذي أرغب في أن يمثل الولايات المتحدة الأمريكية. يمكنكم أن تفعلوا شيئا، (يا جمهور الناخبين في) نورث كارولينا”، داعيا الحشد إلى التصويت لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.