مئات آلاف الزوار الشيعية يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء وسط إجراءات أمنية مشددة

كربلاء- أ ف ب- احيا مئات الاف الزوار الشيعة الاربعاء ذكرى عاشوراء عند مرقد الامام الحسين في مدينة كربلاء التي اتشحت بالسواد وسط إجراءات أمنية مشددة.

واستقبلت كربلاء، حيث مرقد الامام الحسين واخيه العباس خلال الأيام الماضية مئات آلاف الزوار بينهم عرب واجانب وآخرون من مختلف مناطق العراق وسط اجراءات امنية مشددة ينفذها حوالى 30 الف عنصر من قوات الأمن.

وقال مسؤول الشعائر الحسينية في مرقد الامام الحسين، رياض السلمان لوكالة فرانس برس “شارك أكثر من مليون و200 الف زائر في احياء العاشر من محرم في كربلاء”.

وقام آلاف من الزوار الليلة الماضية بممارسة اللطم والضرب بالسلاسل تزامنا مع اناشيد تحكي قصة الامام، حول المرقد.

وعند الصباح بدأت مجاميع من الزوار بممارسة الضرب بالسيف على الرؤوس، فيما جلست حشود هائلة بينهم نساء وأطفال منذ الصباح الباكر، حول مرقد الامام الحسين للاستماع إلى قصة واقعة الطف عبر مكبرات صوت نشرت حول المرقد، وفقا لمراسل فرانس برس.

ويقوم اغلب الزوار الذين ارتدوا ملابس سوداء باللطم على الصدور وضرب الرؤوس والبكاء خلال سماعهم القصة.

ورفعت رايات اسلامية اغلبها سوداء فوق المباني في كربلاء تعبيرا عن الحزن في ذكرى مقتل الامام الحسين.

في غضون ذلك، واصلت قوات أمنية تنفيذ خطة واسعة لحماية الزوار من أي تهديد.

وقال اللواء الركن قيس خلف رحيمة قائد عمليات الفرات الاوسط لفرانس برس “نفذنا خطة امنية من خلال استنفار لقوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومشاركة الفي متطوع بينهم 600 امرأة، لحماية الزوار”.

وشاركت طائرات مروحية واخرى مسيرة لمراقبة تطبيق الخطة ومراقبة المناطق الصحرواية غرب كربلاء، وفقا للمصدر.

واكد رحيمة “ستواصل قواتنا الامنية تنفيذ الخطة حتى بعد انتهاء مراسم الزيارة بهدف حماية الزوار وتنظيم مغادرتهم” من كربلاء.

ويحيي الشيعة واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين (ثالث الائمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية) مع عدد من افراد عائلته عام 680 ميلادية، ويمثل الحادث الاكثر مأسوية في تاريخهم.