تنظيم “الدولة” يهاجم حقلي نفط في تكريت بالعراق

صلاح الدين – الأناضول – قال ضابط في الشرطة العراقية، الأربعاء، إن تنظيم “الدولة الاسلامية” نفذ هجومين شمالي وشرقي مدينة “تكريت”، مركز محافظة “صلاح الدين” شمال البلاد، أسفرا عن مقتل شرطي وأربعة عناصر من التنظيم.

وأفاد النقيب في الشرطة غزوان الجبوري، أن “عناصر التنظيم هاجموا حقل علاس النفطي (شرقي تكريت) واشتبكوا مع القوات الأمنية المخصصة لحماية الحقل”.

وأضاف الجبوري، أن “شرطياً واحداً لقي حتفه وأصيب اثنان آخران، فيما فشل هجوم التنظيم”.

وعن هجوم آخر في حقل مكحول النفطي (شمالي تكريت)، قال الجبوري، إن “هجوماً آخر شنه عناصر التنظيم، بالتزامن مع هجوم علاس، لكن الطيران الحربي تمكن من إفشال الهجوم وتدمير سيارة مفخخة للتنظيم وقتل أربعة من عناصره”.

ورغم تحرير “صلاح الدين” بشكل كامل من التنظيم، آخرها قضاء “الشرقاط” قبل شهر، إلا أن العديد من خلايا التنظيم ما زالت تنشط في العديد من المناطق ويقوم بهجمات وتفجيرات على ضد القوات الأمنية العراقية.

وكثف مسلحو التنظيم هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض في شمالي وغربي البلاد.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.