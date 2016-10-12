يوم ثان من المداهمات يسفر عن اعتقال 49 سياسياً كردياً في تركيا

اسطنبول - د ب أ – ذكر مسؤول حزبي أنه تم حبس نحو 50 عضواً من حزب “الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض” الاربعاء، في الجولة الثانية من المداهمات التي شنتها الشرطة على الحزب خلال يومين.

وقال ميردان بيرك، أحد المتحدثين باسم حزب “المناطق الديمقراطية” وهو حزب إقليمي تابع لحزب “الشعوب الديمقراطي الكردي” إن السياسيين الـ 49، معظمهم مسؤولون إقليميون أو بلديون تم اعتقالهم في مداهمات بإقليمي “فان” و”هاكاري”.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 32 من أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي” الثلاثاء. وجميعهم متهمون بانتمائهم لعضوية حزب العمال الكردستاني وهو منظمة تعتبرها تركيا إرهابية وخاضت تركيا صراعات معها خلال معظم العقود القليلة الماضية.

يذكر أن الرئيس رجب طيب اردوغان قد أشار في السابق إلى حزب “الشعوب الديمقراطي”، بأنه امتداد لنشاط حزب العمال الكردستاني. لكن أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي” يصرون على أنه ليس هناك أي صلة بين الأثنين.

ويقاتل الحزب منذ عقود للتخلص من السيطرة التركية على المناطق الكردية.

ويقول حزب “الشعوب الديمقراطي” الاكثر انتشاراً، إنه يسعى ببساطة لدعم الحقوق الكردية داخل تركيا.

وعلى الرغم من أنه تم إحراز بعض الجهود لتحسين العلاقات بين تركيا والاكراد في السنوات الاخيرة، ما أدى إلى وقف لاطلاق النار فترة قصيرة بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، إلا أن العلاقات تدهورت في العام الماضي، مع عودة لحرب مفتوحة.