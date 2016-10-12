قوات خاصة لحماية كيم كاردشيان بإشراف عملاء سابقين من الموساد والمخابرات الأمريكية

لندن ـ قررت النجمة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان توظيف عملاء سابقين بالقوات الخاصة على درجة عالية من التسليح وتخصيص سيارة مصفحة مضادة للرصاص لتتنقل بها في رحلاتها الخارجية.

وأفاد تقرير لموقع TMZ، أن كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست، اجتمعا بأفراد قوات خاصة سابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد وعملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية لاستشارتهم في رفع كفاءة حراستها الشخصية.

يأتي ذلك بعد تعرض نجمة الواقع إلى هجوم مسلح أسفر عن سرقة مجوهرات باهظة الثمن وذلك خلال تواجدها في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس فيما تواصل الشرطة البحث عن الجناة.