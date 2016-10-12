مقتل مصممة العطور الشهيرة مونيكا جيردبعد تعرضها للإغتصاب والسرقة

لندن ـ عُثر على مصممة العطور الشهيرة مونيكا جيرد “Monika Ghurde” ميتة في منزلها في حي سانجولدا Sangolda، بمدينة جوا.

ووفق التقارير، تعرّضت مونيكا للاغتصاب والقتل، لأنها وجدت عارية الجسد ومقيّدة اليدين والقدمين.

ويُعتقد أن المغدورة كانت وحدها في المنزل عندما تعرضت للسرقة والاغتصاب والقتل في وقت لاحق، وقد بدأ المسؤولون استجواب الجيران، كما أُرسلت الجثة للتشريح، في وقت حدّدت الشرطة الهندية هوية الشخصين المتورّطين في مقتل واغتصاب مونيكا بالاعتماد على كاميرا تلفزيونية مثبتة بجهاز الصراف الآلي، على بعد حوالى 3 كم من مسرح الجريمة، حيث قاما بسحب المال من بطاقة جيرد المسروقة، حسبما أعلنت الشرطة. وفق مجلة “سيدتي”.

وكشف تشريح الجثة أنّ مونيكا توفيت بسبب الاختناق، مع وجود علامات تكشف عن محاولات الاعتداء الجنسي.

يُذكر أنّ مونيكا جيرد البالغة من العمر 39 عاماً هي واحدة من أفضل مصممي العطور في الهند وسيّدة مجتمع بارزة.