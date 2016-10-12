الأمير زيد الحسين: ترامب سيكون “خطراً” من وجهة النظر الدولية

جنيف - رويترز – قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء، إنه إذا انتخب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة فسيكون ذلك “خطراً من وجهة النظر الدولية”.

واستشهد الأمير زيد بآراء عبر عنها ترامب بشأن المجتمعات العرضة للخطر، وحديثه عن اللجوء للتعذيب وهو أمر محظور وفقاً للقانون الدولي واصفاً ذلك بأنه “يثير القلق والإنزعاج الشديدين”.

وأضاف في إفادة صحافية في جنيف “إذا انتخب دونالد ترامب على أساس ما قاله بالفعل -وما لم يتغير ذلك- فإنني أعتقد بما لا يدع مجالاً للشك أنه سيكون خطراً من وجهة النظر الدولية.”