الفنان المصري حسن كامي: قبلت حذاء زوجتي حتى تسامحني على خطأ ارتكبته بحقها

القاهرة ـ اعترف الفنان المصري حسن كامي، بتقبيل حذاء زوجته ليعتذر لها ويطلب منها أن تسامحه بعد خطأ ارتكبه في حقها بسبب أزمة منتصف العمر، التي كان يمر بها في ذلك الوقت.

وقال كامي أثناء استضافته في برنامج “الستات مابيعرفوش يكدبوا” إن خطأه كان إنه خانها بالتفكير في امرأة أخرى في فترة من فترات حياته، مبرراً ذلك بأنها كانت أزمة منتصف العمر، ليحاول بعد فعلته هذه أن يرضيها بشتى الطرق حتى تسامحه.

وأضاف أنه بعد هذه الواقعة لم يفكر في أي امرأة أخرى غير زوجته، فلا يوجد أي سيدة يمكن أن تحل مكانها أبداً.