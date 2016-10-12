مقتل ثلاثة عراقيين في تفجيرين ببغداد

بغداد - الأناضول – قتل ثلاثة أشخاص، الأربعاء، إثر تفجير عبوتين ناسفتين بالعاصمة بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال العقيد في شرطة العاصمة سالم النعمان، إن عبوة ناسفة انفجرت على مقربة من سوق شعبي في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 9 آخرين بجروح.

وأشار إلى أن قوات الأمن وسيارات الإسعاف هرعت لمكان الحادث ومنعت اقتراب المارة.

وفي حادث منفصل، أفاد الضابط نفسه، بمقتل شخص إثر تفجير عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارته في مدينة الصدر (شرق).

وحتى الساعة 9.30 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر “الدولة الاسلامية” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.