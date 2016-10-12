“سامسونغ” توقف بيع هاتف “غالاكسي نوت 7″ وتنصح من يقتنيه بإغلاقه

لندن ـ أوقفت شركة سامسونغ، مبيعاتها العالمية من الهاتف الذكي “غالاكسي نوت 7″ بأثر فوري ونصحت المستخدمين بإغلاق هذا الجهاز وعدم استخدامه وذلك بعد عدة تقارير تفيد باشتعال النار فيه.

وقالت الشركة التكنولوجية الكورية الجنوبية العملاقة في بيان “لأن سلامة المستهلكين لا تزال على رأس أولوياتنا، ستطالب سامسونج جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالمياً بوقف مبيعات وتبديل أجهزة غالاكسي نوت 7 فيما يجري التحقيق”.

وبدأت سامسونج في بيع ذلك الهاتف الذكي في 19 آب/أغسطس لكنها أعلنت عن استدعاء 5ر2 مليون وحدة منه على مستوى العالم في أيلول/سبتمبر عقب تقارير تفيد بأن بعض الأجهزة اشتعلت بها النيران.

وأضاف بيان الثلاثاء “لا نزال ملتزمين بالعمل بجد مع السلطات التنظيمية المناسبة لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسوية الوضع″.