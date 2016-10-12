إماراتي سب زوجته عبر “واتس اب” لرفضها تقبيل قدم زوجته الجديدة فتم تغريمه بـ5000 درهم

دبي ـ أصدرت محكمة إماراتية حكما على رجل خليجي بدفع غرامة قيمتها 5000 درهم (1360 دولارا أميركيا)، مع إلزامه بالرسم القضائي، لإدانته بسب زوجته عبر تطبيق “واتس اب”، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إماراتية.

وفي تفاصيل الحادثة قدمت الزوجة شكوى في مركز شرطة مدينة خورفكان، اتهمت فيها زوجها بشتمها وسبها، لأنها رفضت تقبيل قدم زوجته الجديدة، وإنهاء خلافات بينهما.

واستدعت الشرطة بدورها الزوج المشتكى عليه، وواجهته بالرسائل التي أرسلها عبر “واتس ات”، فأجاب بأنه طلب من المشتكية تسوية خلافات مع زوجته الثانية، فرفضت ما دفعه لسبها.

وأحالت الشرطة الشكوى إلى النيابة العامة التي اتهمت الرجل الخليجي بالسب عبر استخدام تقنية المعلومات، وحولت الملف إلى المحكمة المختصة التي أدانت بدورها الزوج وقضت بتغريمه.