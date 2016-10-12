مجلس الوزراء الألماني يوافق على توسيع مهمة الجيش في تركيا لمكافحة تنظيم الدولة

برلين - د ب أ – وافق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء، على توسيع مهمة الجيش في تركيا لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

ومن المقرر أن يشارك جنود ألمان في المستقبل في دعم الغارات الجوية على مواقع الدولة في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) من طراز “أواكس″، وذلك بجانب مشاركته الأصلية بست طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” وطائرة تزود بالوقود.

ومن المنتظر أن يصدر البرلمان الألماني (بوندستاج) قراره بشأن توسيع المهمة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى لعدد الجنود الألمان الذي يسمح به البرلمان في هذه المهمة 1200 جندي، وليس من المخطط زيادة هذا العدد في التفويض الجديد المرتقب.

وينتشر في قاعدة إنجرليك التركية حالياً 250 جندياً ألمانياً في إطار مهمة مكافحة التنظيم.

ومن المحتمل انطلاق طائرات “أواكس″ في إطار المهمة من قاعدة قونية التركية.

وبينما تحدد طائرات “تورنادو” الأهداف على الأرض، تراقب طائرات “أواكس″ المجال الجوي.

ويشكل الجنود الألمان في المعتاد نحو ثلث طواقم طائرات أواكس والتي تبلغ 16 فردا.

تجدر الإشارة إلى أن شرط توسيع مهمة الجيش الألماني في تركيا، كان إلغاء الحظر الذي فرضته أنقرة على زيارة نواب من البرلمان الألماني للجنود الألمان في قاعدة إنجرليك عقب القرار الذي أصدره البرلمان الألماني، بشأن تصنيف المذابح التي ارتكبت في حق الأرمن إبان الدولة العثامنية على أنها “إبادة جماعية”.

وسمحت تركيا الأسبوع الماضي لسبعة نواب من لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني بزيارة الجنود الألمان في إنجرليك بعد حظر استمر عدة شهور.