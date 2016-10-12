الدمى الجنسية تنتشر في المغرب والشرطة تداهم محلات بيعها فلم تجد شيئا

الرباط ـ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، مقطع فيديو يكشف حقيقة الدمى الجنسية في المغرب، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “إفادة” على “يوتيوب” فإنه على إثر هذه الإشاعات قامت الشرطة المغربية بمهاجمة العديد من المحلات لضبط هذه الدمى إلا أنهم لم يجدوا لها أثرا.

وأوضح الفيديو أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بإشاعات وجود دمى جنسية قابلة للنفخ، حيث تبادل السكان الخبر خاصة في سوق “درب عمر” أحد أشهر أسواق العاصمة الاقتصادية الذي يعمل فيه العديد من التجار الصينيين.

وأكد الفيديو أن الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثبت أنه لا علاقة لها بالمغرب، وأنها مجرد صور أخذت من على الإنترنت.