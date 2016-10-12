دي ماريا: الأرجنتين تعاني في غياب ميسي

لندن ـ يرى خافيير ماسكيرانو، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، أن فرص فريقه في التأهل لمونديال روسيا، بات صعبة، بعد الهزيمة، فجر الأربعاء (1ـ0) أمام بارجواي، في عاشر جولات تصفيات أمريكا اللاتينية.

وقال ماسكيرانو، لاعب برشلونة الإسباني: “لا أرى بصيصًا من الأمل. نحن نخسر النقاط. يبدو أن التأهل سيكون صعبًا. من الواضح أن الفريق يحتاج إلى القيام بشيء ما”.

وأضاف: “لا أتحدث عن رغبتنا في الفوز. أعتقد أن هذا العامل لا ينقصنا. أتحدث عن الانتفاض فيما يتعلق بأدائنا في اللعب. لقد قدمنا مباراة سيئة للغاية”.

وعقب هزيمتها على أرضها فجر اليوم، تجمد رصيد الأرجنتين عند 16 نقطة لتظل بالمركز الخامس من ترتيب التصفيات، والذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق الفيفا.

وأوضح لاعب برشلونة الإسباني: “كنا غير منظمين. لعبنا بشكل يائس وكأننا نسعى لتحقيق الحد الأدنى، وهذه الطريقة قد تنجح مرة أو مرتين، لكن ليس على الدوام”.

من جانبه، قال زميله في الفريق أنخيل دي ماريا، إنه “حين يكون ليونيل ميسي غائبًا تتعقد الأمور، وتصبح أكثر صعوبة. إنه يحسم المباريات دائمًا حين يحصل على الكرة”.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان: “آمل أن نتمكن من قلب النتائج. ما زلنا في المركز الخامس. نحن قريبون من الآخرين. أمامنا مباراتين هامتين وإذا فزنا بهما سنصعد. نحن مطمئنون، وتغيير النتيجة ممكن”.

وكان دي ماريا يشير إلى لقائي “التانجو” القادمين أمام البرازيل، المتصدرة بـ21 نقطة، وكولومبيا، الرابع بـ17 نقطة.

أما لاعب إسبانيول، مارتين ديميكيليس، فأعرب عن قلقه إزاء وضع الأرجنتين، مؤكدًا على ضرورة “انتقاد الذات” و”تحسين الأمور سريعًا”.