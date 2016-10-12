ريبيري: لست لاعبًا قذرًا

برلين ـ دافع الفرنسي فرانك ريبيري، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن نفسه، ضد الاتهامات الموجهة إليه بتعمد إيذاء لاعبي الفرق المنافسة.

ووجه اللاعب بانتقادات شديدة، هذا الموسم، بعدما وجهت إليه وسائل الإعلام الألمانية، انتقادات شديدة؛ بسبب سلوكه العنيف، ضد لاعبي الفرق المنافسة.

وقال ريبيري، في تصريحات لصحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، الأربعاء: “أعلم أنني يجب أن أكون حذرًا في مثل هذه المواقف. لكني أود التأكيد مرة أخرى، بأنني لست لاعبًا قذرًا”.

وأضاف: “في بعض الأحيان، أفقد أعصابي لفترة وجيزة، لكن هذا يحدث فقط عندما أشعر بأن المنافس يريد إيذائي عن عمد”.

وأردف نجم مارسيليا السابق: “أنا أدافع عن نفسي، عندما يستهدف الخصوم إصابتي بهدف إخراجي من الملعب. صدقوني، أنا لا أريد أن أؤذي أحدًا”.

وبسؤاله عن لقاء أولي هونيس، رئيس بايرن السابق، خاصة وأن عقده ينتهي مع النادي البافاري، نهاية الموسم، أوضح: “حتى الآن نحن لم نجلس معًا، لكنها في الواقع ليست ضرورية”.

وكانت تقارير صحافية، أشارت إلى أن النادي البافاري سيجدد لريبيري “33 عامًا” لمدة موسم آخر على الأقل، لينتهي عقده في 2018، بدلاً من 2017.