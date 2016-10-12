إردوغان: تركيا عازمة على منع عملية الموصل من التسبب في دماء ونار

أنقرة -رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان االأربعاء، إن بلاده لن تسمح بأن تتسبب عملية مزمعة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد من مدينة الموصل العراقية في “دماء ونار” بالمنطقة لما سيترتب عليها من صراع طائفي.

وأضاف إردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون على الهواء خلال احتفال للهيئة القضائية، أن تركيا مستهدفة بشكل شرس فيما يتعلق بمسألة الموصل لأنها تحدث تغييراً في التوازنات الإقليمية.

ورغم اعتراضات بغداد ترغب أنقرة في أن تبقي قواتها متمركزة في معسكر بعشيقة في شمال العراق، إلى أن يتم إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل.