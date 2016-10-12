متحدثة: برلمان بريطانيا لن يصوت على تفعيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

لندن - رويترز – قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء، إن البرلمان البريطاني لن يجري بشأن تفعيل محادثات الانسحاب الرسمية من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق ارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن عرضت ماي على المشرعين بعض صلاحيات التدقيق في خطط الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لتوافق على مطالب فتح حوار بشأن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وسيدشن تفعيل المادة 50 عملية مدتها عامان، تتفاوض فيها بريطانيا على شروط انسحابها من التكتل.

وقالت المتحدثة باسم ماي “لن يكون هناك تصويت على تفعيل المادة 50.”

وقالت ماي إنها ستفعل المادة 50 بحلول مارس آذار من العام المقبل.