طالبان تنسحب من مدينة بشمال أفغانستان وتكثف هجماتها في الجنوب

كابول - د ب أ- أفادت مصادر رسمية في أفغانستان الأربعاء، بأن مسلحي طالبان ينسحبون الآن من عاصمة إقليم قندوز شمالي البلاد ، بينما يشتد القتال في عاصمة إقليم هلمند في الجنوب.

وقال عضو المجلس الإقليمي في قندوز ،أمر الدين والي، إن “مدينة قندوز (عاصمة الإقليم التي تحمل الاسم نفسه) تخضع حالياً لسيطرة قوات الأمن ، وتعود الحياة رويداً رويداً إلى طبيعتها ، حيث بدأت المتاجر في فتح أبوابها”.

وأفاد والي بأن المسلحين قد انسحبوا من بعض المناطق دون قتال ، فيما اشتبكوا في مناطق أخرى مع قوات الأمن.

وذكرت مصادر أمنية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن انسحاب طالبان يمكن أن يكون انسحاباً تكتيكياً، إما لإرسال مسلحين إلى الجنوب من أجل المعركة في هلمند أو لاستدراج القوات الخاصة إلى خارج قندوز قبل الهجوم مجدداً.

بدأ هجوم طالبان في قندوز الاثنين ، بعد عام من الصدمة التي سببتها طالبان للحكومة والمراقبين الدوليين عندما استولت لفترة قصيرة على المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وحسب الأمم المتحدة ، نزح ما لا يقل عن 35 ألف شخص من المدينة منذ بدء الجولة الأحدث من الاشتباكات.

ومن ناحية أخرى تفاقم القتال في مدينة لاشكارجاه ،عاصمة هلمند، منذ أيام ، حيث شنت طالبان هجمات في عدة مناطق بالمدينة.