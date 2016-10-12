مطالب بمنح وسام الاستحقاق للاجئين سوريين ساعدوا في القبض على سوري مشتبه في صلة بالإرهاب بألمانيا

برلين – د ب أ – اقترح ساسة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، منح السوريين الذين سيطروا على السوري المشتبه في صلته بالإرهاب جابر البكر وقاموا بتسليمه للشرطة وسام الاستحقاق الألماني.

وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوهانيس كارس في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة الأربعاء، إن هؤلاء الرجال يستحقون هذا التكريم، وأضاف: “ما فعلوه ينم عن احترام عميق تجاه مضيفيهم الألمان. لا يمكن تخيل عرفان واندماج أكثر من ذلك”.

ومن جانبه، ذكر خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي يورجن كليمكه، أن منح السوريين وسام الاستحقاق سيكون “إشارة قوية في كلا الاتجاهين – في اتجاه الشعب الألماني وفي اتجاه اللاجئين”.

وأكد كليمكه في تصريحات للصحيفة أنه سيعمل شخصياً على تكريم اللاجئين السوريين.