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مقتل مسلحين اثنين في اشتباك مع القوات الأمنية في كشمير الهندية

Oct 12, 2016

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سريناجار - د ب أ – قالت الشرطة الهندية الأربعاء، إن مسلحين قتلا في اشتباك مع القوات الأمنية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير ،استمر أكثر من 50 ساعة .

وكان متمردون قد دخلوا معهد ريادة الأعمال الحكومي بالقرب من بلدة بامبوري الأثنين ، حيث تم تعليق الدراسة بالمعهد بسبب الاضطرابات في المنطقة .

وقد اندلع الاشتباك عندما أطلق المسلحون النار على القوات من داخل المبنى المؤلف من سبعة طوابق في المجمع.

وقالت الشرطة المحلية إن مسلحاً قتل في وقت متأخر من الثلاثاء ، في حين قتل أخر صباح اليوم . وقد أصيب جندي في الاشتباك .

وتبحث القوات عن مسلح ثالث محتمل مازال يختبئ داخل المبنى الذي تضرر في الاشتباك ، حيث تم استخدام أكثر من 50 صاروخاً والمئات من القنابل اليدوية .

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