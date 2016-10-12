مقتل 5 عسكريين عراقيين غرب الأنبار

الرمادي- د ب أ -أعلن مصدر عسكري عراقي الاربعاء، مقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) غرب الأنبار.

وقال المصدر، إن” قوة للجيش العراقي تعرضت لهجوم عنيف من قبل تنظيم الدولة في منطقة مفرق عكاشات غرب قضاء الرطبة، ما أسفر عن مقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط برتبة نقيب” .

يشار إلى أن قضاء الرطبة الواقع غرب الأنبار والذي تتفرع منه الطرق الرئيسية إلى الأردن وسوريا، كان قد تحرر من قبل القطعات العسكرية منذ عدة أشهر وتم طرد عناصر الدولة منه .