الرجوب: سنلجأ للتحكيم الرياضي الدولي إذا لم تُنصفنا الفيفا

رام الله - الأناضول – حذر جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الاربعاء، المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس cas)، في حال لم يتخذ الخطوات اللازمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية.

وقال الرجوب، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في أكاديمية جوزيف بلاتر، بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية:” في حال لم تتخذ الفيفا، قراراً حاسماً يوقف هذه المعاناة للرياضة الفلسطينية، ووقف تنظيم مباريات في المستوطنات، سنلجأ لمحكمة (كاس) (..) هذا حقنا الطبيعي ولن نرفع الراية البيضاء”.

ومحكمة التحكيم الدولية، المعروفة اختصاراً بـ”كاس cas” هي هيئة شبه قضائية دولية، أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويقع مقرها الرئيسي في لوزان بسويسرا.

وتابع الرجوب قائلاً:” أرسلنا رسالة للمجتمع الدولي والمكتب التنفيذ للفيفا قلنا فيها: آن الأوان لحسم موضوع معاناة الأسرة الرياضية الفلسطينية”.

وقال:” ممارسة الرياضة في المستوطنات تحت مظلة الاتحاد الاسرائيلي والاتحاد الدولي، مرفوض”.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الفيفا بالسماح لإسرائيل بإقامة مباريات على أراض “مسروقة” من الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إشارة إلى المستوطنات.

وتحتوي المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية، ستة أندية رسمية، وأكثر من 26 نادياً فرعياً.