القوات الحكومية اليمنية تستعيد منفذاً حدودياً مع السعودية

عدن - أ ف ب – استعادت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، منفذاً حدودياً في محافظة صعدة (شمال) معقل المتمردين الحوثيين، في عملية انطلقت من داخل السعودية، بحسب ما أفادت مصادر موالية.

وقالت مصادر عسكرية وأخرى من “المقاومة الشعبية” الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، الاربعاء، ان القوات الموالية استعادت الثلاثاء “السيطرة على منفذ البقع الحدودي مع السعودية بمساندة من طيران التحالف”.

وأشارت هذه المصادر الى ان القوات “تقدمت من الاراضي السعودية”.

وأكدت وكالة “سبأ” الحكومية ان المنفذ المغلق “تم تحريره بالكامل”، وان القوات تقدمت “عشرات الكيلومترات باتجاه مدينة صعدة” مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، والواقعة الى الغرب من المنفذ الحدودي.

وأكدت المصادر ان من بين المسلحين الذين شاركوا في الهجوم، مقاتلون سلفيون سبق لهم القتال ضد الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدلله صالح في جنوب البلاد.

وحظي السلفيون بتواجد في شمال اليمن واداروا بعض المدارس، الا انهم طردوا منه مع اندلاع النزاع في البلاد قبل عامين، اثر سيطرة الحوثيين، وهم من الزيديين، وحلفائهم على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014، وتقدمهم للسيطرة على مناطق في الوسط والجنوب.

وبدأ التحالف عملياته في اليمن نهاية آذار/مارس 2015، ومكن القوات الموالية لهادي من استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية. الا ان المتمردين لا يزالون يسيطرون على مناطق واسعة في الشمال والوسط، اضافة الى اجزاء كبيرة من الساحل الغربي لليمن.

وأدى النزاع الى مقتل اكثر من 6800 شخص ثلثاهم تقريباً من المدنيين، ونزوح ثلاثة ملايين شخص على الاقل، منذ آذار/مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.