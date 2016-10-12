وزير خارجية مصر يبحث مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار قضية الهجرة غير الشرعية

القاهرة - د ب أ – صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري عقد لقاء صباح الأربعاء مع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، تناولا خلاله علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن سبل التنسيق بينهما بشأن قضية الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المتحدث ، في بيان صحافي اليوم ، أن اللقاء تطرق إلى القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، حيث أكد وزير الخارجية على الموقف المصري تجاه القضية السورية خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية للصراع والحرص المصري على وصول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين.

وحسب المتحدث ، تناول وزير الخارجية الجهود المصرية على صعيد إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما استعرض وزير الخارجية التطورات الداخلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، وما تم إنجازه على صعيد استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وكذلك الوضع الاقتصادي على ضوء برنامج الإصلاح المتوقع تنفيذه بين مصر وصندوق النقد الدولي.