مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء تفجير قنبلة شمال شرقي نيجيريا

كيب تاون - د ب أ – ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، في تغريدة على موقع تويتر أن ثمانية أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون جراء تفجير قنبلة الأربعاء في شمال شرق البلاد.

وأفادت الوكالة بأن الانفجار وقع في وقت مبكر اليوم في محطة وقود بمدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور، ولكن يشتبه بأن جماعة بوكو حرام الإسلامية الإرهابية تقف وراء الهجوم.

وتشكل بوكو حرام تهديداً مستمراً على سكان شمال شرقي نيجيريا ، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون . وتهدف الجماعة لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ومنذ عام 2009 ، لقي 14 ألف شخص على الأقل حتفهم على أيدي المتعصبين في نيجيريا والتشاد والكاميرون والنيجر . وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 7ر2 مليون شخص من سكان المنطقة قد فروا من منازلهم بسبب بوكو حرام.