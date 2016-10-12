الرئاسة الفلسطينية تؤكد عدم تدخلها في الشؤون الداخلية العربية

رام الله- د ب أ- أكدت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء على عدم التدخل فلسطينيا في الشؤون الداخلية العربية وحرصها على “الحفاظ على وحدة الصف العربي” في ظل ما يعتري العلاقات العربية من خلافات.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) “إن الموقف الرسمي الدائم للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية هو الحفاظ على وحدة الصف العربي، تعزيزا للتضامن في هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها العالم العربي، بما فيها القضية الفلسطينية”.

وأضاف أبو ردينة “تمثل ذلك بموقف سيادته والقيادة، ومنذ اندلاع ما يسمى “بالربيع العربي”، هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية، حفاظا على سيادة ووحدة أراضي تلك الدول، وصوناً للحقوق الفلسطينية، وذلك حرصاً على عدم خلق الفتن، وانعكاس ذلك على شعوبنا، خاصة على القضية الفلسطينية التي هي أكثر المتضررين من غياب التضامن العربي حيث تشكل القضية المركزية للأمة العربية”.

وأكد الناطق باسم الرئاسة أن “الموقف الرسمي الفلسطيني هو احترام موقف وقرار كل دولة وفق سيادتها، الأمر الذي يعزز استقلال أمن الجميع ودعم شعبنا الفلسطيني في معركته من أجل الاستقلال الوطني، والحفاظ على المقدسات الإسلامية، والمسيحية المهددة من الاحتلال”.