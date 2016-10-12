السجن عام والفصل من الخدمة لضابط فلسطيني دعا “عباس″ إلى عدم المشاركة في جنازة “بيرس″

رام الله- الأناضول- أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية، الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عام والفصل من الخدمة، بحق ضابط فلسطيني، كان قد دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عدم المشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس.

وقال غاندي الربعي، محامي الضابط أسامة منصور، الذي يحمل رتبة “رائد”، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن المحكمة العسكرية حكمت اليوم (الأربعاء) بالسجن لمدة عام على موكله وفصله من الخدمة العسكرية.

وأضاف: “الحكم غير متوقع (..) نأمل صدور عفو من الرئيس عباس″.

ووجهت المحكمة لمنصور تهمة “عدم إطاعة الأوامر”، بحسب الربعي.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلت منصور، “الضابط في هيئة الارتباط الفلسطيني”، في الأول من الشهر الجاري، على خلفية نشره تغريدة على صفحته على موقع فيسبوك، دعا خلالها الرئيس عباس إلى عدم المشاركة في جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شمعون بيرس التي جرت في مدينة القدس، بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.