المرصد السوري: مقتل 34 شخصا في قصف جوي على حلب خلال يومين

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحوق الإنسان بمقتل سبعة مواطنين على الأقل الاربعاء جراء قصف لقوات النظام وللطائرات الحربية على حي الفردوس بمدينة حلب لليوم الثاني على التوالي.

وقال المرصد في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الأربعاء إن عدد القتلى مرشح لارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، ووجود مفقودين تحت الانقاض.

وكان 27 مواطناً على الأقل بينهم أربعة أطفال ومواطنتان قتلوا الثلاثاء جراء غارات استهدفت مناطق في أحياء بستان القصر والفردوس والقاطرجي ومناطق أخرى في أحياء حلب الشرقية، بالإضافة لإصابة وفقدان عشرات آخرين.