أردوغان ينتقد تصريحات هيلارى كلينتون “التى تفتقد الخبرة السياسية” بشأن الأكراد

إسطنبول- د ب أ- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون “لعدم خبرتها السياسية” وذلك على خلفية تعليقاتها حول تسليح المتمردين الأكراد الذين يقاتلون ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ووصف أردوغان تصريحات كلينتون، خلال لقائه محامين في أنقرة الأربعاء بأنها “غير ملائمة للغاية” و”تنم عن عدم خبرة سياسية”.

وكانت كلينتون قد استبعدت في المناظرة الرئاسية التي جمعتها بمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الأحد الماضي القيام بعملية واسعة النطاق تشمل قوات برية في العراق وسورية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنها تعهدت بتعقب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وتقديم المساعدة العسكرية للأكراد وأخرين.

وحذر أردوغان واشنطن من تسليح الأكراد، وقال “العمل مع المنظمات الإرهابية مثل اللعب بالنار”.

ولم تشر كلينتون خلال المناظرة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردى، الذي تعتبره تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا.

كما لم تشر كلينتون لوحدات حماية الشعب، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي.

ويشار إلى أن أمريكا تتحالف مع الأكراد السوريين ضد تنظيم داعش منذ عام 2014، وقد مكنت غاراتها الجوية القوات الكردية من استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش على طول الحدود التركية.

وتقول تركيا إن الأكراد السوريين على صلة بحزب العمال الكردستاني، في حين تطالب واشنطن أنقره بعدم شن مزيد من الهجمات على الأكراد، مما أدى لتوتر العلاقات بين الدولتين.