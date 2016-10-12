موسكو: لقاء دولي حول سوريا بحضور كيري ولافروف في لوزان السبت

موسكو- أ ف ب- اعلنت وزارة الخارجية الروسية الاربعاء أن لقاء دوليا حول سوريا يضم وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري إلى جانب عدة وزراء خارجية آخرين من المنطقة، سيعقد السبت في لوزان بسويسرا.

وقالت الخارجية في بيان “في 15 تشرين الاول/ اكتوبر في لوزان، سيعقد لقاء بين وزيري الخارجية الامريكي والروسي ووزراء من عدة دول اساسية في المنطقة لدراسة امكانية اتخاذ اجراءات تتيح تسوية النزاع السوري”.

وصرح لافروف في مقابلة الاربعاء ان المحادثات يجب أن تشمل تركيا والسعودية ويحتمل قطر كما اوردت شبكة “سي ان ان”.

ونقلت عن لافروف قوله “نرغب في عقد لقاء بهذه الصيغة المصغرة لاجراء محادثات عمل وليس نقاشات مثل تلك التي تجري في جمعية عامة”.

واكد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية اللقاء لوكالة فرانس برس. وقال “يمكن تاكيد لقاء لوزان الذي سيكون مع مشاركين اقليميين اساسيين وكذلك روسيا”.

ويأتي الاجتماع وسط توتر بين موسكو والغرب حول النزاع في سوريا.