بوتين: من الصعب إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية لأنها تفضل الإملاء

موسكو- رويترز- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن من الصعب إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية الحالية لأنها تفضل الإملاء لا الحوار.

وعن قلق روسيا من تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة قال بوتين إن واشنطن مولت المعارضة المتطرفة في أوكرانيا وساهمت في انقلاب هناك. وأضاف أمام منتدى اقتصادي إن روسيا حينئذ اضطرت للتدخل لحماية الروس الذين يعيشون في أوكرانيا.

وقال “هناك حاجة للتصرف كشركاء ووضع مصالح بعضنا البعض في الاعتبار” في إشارة إلى العلاقات الأمريكية الروسية.

وأضاف “نحن مستعدون لذلك”.

وقال بوتين إن الفضيحة التي خرجت في الولايات المتحدة بشأن مزاعم عن اختراق روسيا لرسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي لم تكن في مصلحة روسيا.

وأضاف أن كل الأطراف المعنية بالسباق الرئاسي الأمريكي يسيئون استخدام خطاباتهم عن روسيا لتحقيق مصالحهم. وقال إن موسكو مع ذلك ستعمل مع الرئيس الذي سينتخب.

وعلى صعيد متصل قال الكرملين الأربعاء إنه يرى تصريحات البيت الأبيض سلبية عندما تحدث عن رد “متكافئ” مخطط له على القرصنة الإلكترونية على مواقع منظمات تابعة لأحزاب سياسية قالت واشنطن إنها تمت من جانب قراصنة روس.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إنه يبحث في مجموعة من الردود على القرصنة الروسية المزعومة.