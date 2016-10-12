قتلى وجرحى في قصف التحالف لمعسكر تدريب للحوثيين شمالي اليمن

اليمن- الأناضول- قال شهود عيان، الأربعاء، إن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف معسكراً تدريبياً تابعاً لجماعة “أنصار الله” (الحوثي) بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد عددهم.

وأوضح الشهود لمراسل “الأناضول”، أن قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف التحالف معسكراً تقيمه الجماعة في منطقة الهزاهيز بمديرية بني قيس التابعة لمحافظة حجة التي يسيطرون عليها، دون التأكد من حصيلة فورية لأعداد القتلى والجرحى، ودون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي ولا من التحالف العربي حول ما ذكره الشهود.

يأتي ذلك بعد نحو يومين من دعوة زعيم الجماعة “عبدالملك الحوثي” أنصاره إلى النفير العام للقتال، خصوصاً على مناطق الشريط الحدودي مع السعودية.

ورغم الجهود المكثفة التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلا أن وتيرة المواجهات تصاعدت بين الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربي من جهة أخرى في مناطق الحدود مع السعودية، فيما يكثف الحوثيون هجومهم الصاروخي على مناطق داخل المملكة.

ورفعت مشاورات الكويت في أغسطس/ آب الماضي، بعد نحو ثلاثة أشهر من انطلاقها، دون أن تحدث أي اختراق في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو عامين.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح”.