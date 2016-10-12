طبيب في حلب المحاصرة يتخذ اجراءات قانونية ضد روسيا في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان

لندن ـ القدس العربي ـ اقام احد الاطباء المتبقين على قيد الحياة في مدينة حلب السورية والذي يعالج ضحايا قصف روسيا والنظام للمناطق الشرقية في المدينة والتي تسيطر عليها المعارضة السورية دعوى قضائية ضد روسيا في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

طبيب القلب الدكتور معاوية العوض يعمل في مستشفى القدس في حلب منذ عام 2012 ويعمل المستشفى حاليا من موقع غير معلن بعد ان تم استهدافه و تدمير موقعه الاصلي خلال غارة جوية بتاريخ 27 نيسان/ ابريل 2016.

وتستند دعوى العوض ضد روسيا على انتهاك المادة 2 (حق الفرد في الحياة) و المادة 3 من حقوق الانسان (حق الفرد للتمتع بالعيش بعيدا عن المعاملة لا إنسانية و المهينة) بحقه وبحق مرضاه.

وكان ستيفن اوبراين، المسؤول الرئيسي لحقوق الانسان بمجلس الامن الدولي وصف الشهر الماضي الظروف في حلب قائلا “دعوني اكون واضحا، ليست حلب في هذه اللحظة على حافة الهاوية، بل من الواضح انها اخذت بالهبوط المريع في اعماق كارثة انسانية لا نهاية لها، بلا شفقة ولا رحمة ولم نشهد لها مثيلا في سوريا. سوريا تنزف، ومواطنوها يموتون، ونحن نسمع نداءهم واستغاثتهم”.

العمل الذي قام به الدكتور معاوية وضع معايير غير مسبوقة، والدعوى التي تم رفعها للمحكمة الاروروبية تم ارسال بياناتها بناء على طلبه للوزارات الخارجية التابعة لفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووزارات خارجية تابعة لدول اوروبية اخرى. وقد وفرت تلك المعلومات لجميع هيئات الامم المتحدة ذات الصلة والمقررين الخاصين.