نجل فضل شاكر يدافع عن والده في التهم الموجهة إليه

بيروت ـ دافع محمد شاكر، نجل الفنان المعتزل فضل شاكر، عن والده في الاتهامات الموجهة إليه من قتل أفراد الجيش اللبناني وحمله السلاح.

محمد شاكر، نشر صورة لرسم بياني عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، يتضمن أهم الاتهامات الموجهة لوالده والرد عليها، وعلق عليه قائلًا “إن الحقيقة محسومة فقد يحرفها الحاقد.. ويسخر منها الجاهل لكنها تبقى موجودة. .شكراً لمن عمل على التوضيح في هذه الصورة”.

يذكر أن فضل شاكر، المتواجد حاليًا في مخيم عين الحلوة صدر ضده العديد من الأحكام القضائية، وأكد بعدها أنه بريء وأن خوفه من القضاء المسيّس يجعله يرفض تسليم نفسه للسلطات القضائية.