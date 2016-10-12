أرملة عبدالسلام النابلسي تروي تفاصيل زواجهما السري وحربها مع العائلة

القاهرة ـ كشفت السيدة جورجيت، أرملة الفنان الراحل عبدالسلام النابلسي، عن رد فعل عائلتها بعدما اكتشفت زواجها من الفنان الراحل سرًا مؤكدة أنهم قاموا بحبسها ومنعها من الخروج.

جورجيت، قالت خلال لقائها مع برنامج “العاشرة مساءً”، مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “دريم”: “إن عبدالسلام النابلسي، لجأ إلى القضاء لاستعادتها بعد موقف أهلها من زواجهما، وبعدما عادت له بكى بشدة، مؤكدة أنه لم يبكِ طوال حياته سوى تلك المرة وأن أسرتها قاطعتها بعد عودتها له”.

أرملة عبدالسلام النابلسي، تحدثت عن علاقة الصداقة القوية التي جمعت بين الفنان الراحل والموسيقار فريد الأطرش، وأن الأخير تكفل بكل مصاريف جنازة ودفن عبدالسلام النابلسي، قائلة “إن سبب تكفل الأطرش بجنازة ودفن النابلسي، لم يكن بسبب عدم امتلاكه المال ولكن لأنه كان هناك حساب في البنك به بعض المال ولكنها لم يكن باستطاعتها وقتها التصرف فيه فتدخل الأطرش وتكفل هو بكل شيء وعندما حاولت بعد ذلك أن تسدد ما دفعه، رفض رفضًا قاطعا لأنه كان صديق مقرب له”.