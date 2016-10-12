نادية لطفي: نعم كان هناك تجنيد للفنانات من قبل الحكومة المصرية

القاهرة ـ أكدت النجمة المصرية نادية لطفي، خلال تواجدها بأحد المستشفيات للعلاج، أنها عاصرت أكثر من حاكم لمصر، وأنها لم تحب ولم تكره منهم أحدا.

نادية لطفي قالت “معرفش أحب الرؤساء.. الحكام رجال بلا ملامح، ولا أتعامل معهم بمنطق الحب والكره.. ماليش دعوة بالحاكم أنا برصده وبشوف أعماله، وعلى أساسها أحط له الأرقام وأقيمّه”.

النجمة المصرية أضافت، “النكسة دمرتني.. النكسة كانت مصيبة سودة غيّرت الدنيا، وفى هذا الوقت كان يثار ما يسمى بتجنيد الفنانات، وكان موجود حقيقي، بس أنا كنت في شغلي ومحدش أزعجني للأمانة، أو قال لى شىء أو عرض على حاجة”.

وعن أقوى ممثل وقفت أمامه قالت: رشدي أباظة كان “مجرم حرب”.. ومن السيدات اعتبر أمينة رزق “كون كامل” فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، هذه السيدة حضرت الفن في أشكاله المتطورة ومارسته فى كل مرة بنجاح كبير.. وفقا لحوارها بـ”اليوم السابع″.