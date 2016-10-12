عريس يحمل عروسته طوال مراسم الزفاف

مونتريال ـ تعرضت عروسة تدعى هانا باترسون وعريسها ستيوارت من كندا منذ أسابيع قبل زواجها إلى حادث خطير أفقدها السير وبالرغم من الحادث فلم يؤجل العريس حفل زفافه، وقرر الاحتفال بالزفاف بالميعاد الذي تم تحديده وقد وصلت العروس على كرسي متحرك وقام العريس بحملها على ذارعيه طوال مراسم الزفاف داخل الكنيسة.

وقد أصبحت قصة هانا وستيورات حديث الجميع على مواقع التواصل وتداول صورهما آلاف النشطاء تعبيرا عن وفاء هذا العريس الذي قرر أن يسعد حبيبته وسط مئات التعليقات تقديرا له.