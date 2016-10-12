مصر وروسيا تجريان تدريبا عسكريا مشتركا هذا الشهر

القاهرة ـ رويترز ـ قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء إن وحدات من قوات المظلات المصرية والروسية ستجري تدريبا مشتركا في مصر خلال الفترة من 15 إلى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وقال العميد محمد سمير في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن التدريب “يجري للمرة الأولى في مصر” ويشمل “تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة (و) تنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.”

ووفقا للبيان سيجري التدريب بمنطقة التدريبات المشتركة بالمدينة العسكرية بمدينة الحمام التابعة لمنطقة العلمين في شمال غرب البلاد.

ويأتي الإعلان عن التدريب بعد يومين من نشر صحيفة روسية تقريرا نقل عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إن موسكو تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية من بينها قاعدة جوية في منطقة سيدي براني المطلة على البحر المتوسط في شمال شرق مصر.

ويوم الاثنين نقلت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية نفيه لما ورد في التقرير. ونقلت عنه قوله إن “مصر لها موقف ثابت في رفض إنشاء قواعد عسكرية أجنبية علي أراضيها‏.”

كما يأتي أيضا بعد أيام من تأييد مصر لمشروع قرار روسي يتعلق بالصراع الدائر في سوريا وهو المشروع الذي رفضه مجلس الأمن. وأثار ذلك انتقادات سعودية لمصر وتوترا في العلاقات بين البلدين.