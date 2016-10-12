اولاند تحادث مع بوتين وميركل بشأن اوكرانيا من دون تحديد موعد لقمة بينهم

باريس ـ أ ف ب ـ اعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس فرنسوا اولاند تحادث هاتفيا الاربعاء مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قمة حول اوكرانيا يمكن ان تعقد “قريبا جدا” في برلين لكن دون تحديد موعد لها.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان الثلاثة خلال هذا الاتصال “عملوا معا على ايجاد الاجواء الملائمة لعقد قمة” بين فرنسا والمانيا وروسيا واوكرانيا “يمكن ان تجري قريبا جدا في برلين”.

واضاف البيان ان اولاند وميركل سيتحادثان الخميس مع الرئيس الاوكراني بيترو بوروشنكو.

واعتبر بيان الاليزيه ان تسوية الازمة في شرق اوكرانيا تمر ميدانيا عبر “وقف دائم لاطلاق النار وتسريع عمليات الفصل، وضمان وصول بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا من دون عراقيل حتى الحدود”.

من الناحية السياسية فان الحل في اوكرانيا، ودائما حسب بيان الاليزيه يمر عبر “ضرورة اجراء انتخابات محلية في اطار احترام القانون الاوكراني ومعايير منظمة الامن والتعاون في اوروبا”.

ويجري الكلام حول عقد هذه القمة الرباعية وسط اجواء توتر بين فرنسا وروسيا حول الملف السوري، ادت الى الغاء زيارة كانت مقررة لبوتين في التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر الى باريس.

واوقع النزاع في اوكرانيا اكثر من 9600 قتيل منذ نيسان/ابريل 2014 ورغم التوصل الى اتفاقات عدة لوقف اطلاق النار فان المواجهات العسكرية تبقى قائمة في شرق البلاد.