 الحالة الصحية لملك تايلاند لم تستقر بعد

بانكوك- رويترز- قال القصر الملكي في تايلاند اليوم الأربعاء إن صحة الملك بوميبون ادولياديج، أطول الملوك في العالم تربعاً على العرش، “لم تستقر بشكل عام بعد”.

جاء بيان القصر بعد بيان يوم الأحد قال إن الملك في حالة غير مستقرة بعد إجراء غسيل كلوي لتطهير الدم من السموم والأملاح والسوائل الزائدة.

وقال مراسل من “رويترز″ في مستشفى سيريراج ببانكوك إن أبناء الملك الأربعة، ومن بينهم ولي العهد الأمير ماها فاجيرالونجكورن، قاموا بزيارته اليوم الأربعاء.

وقال القصر “في 11 أكتوبر انخفض ضغط دمه وتسارع تنفسه”. وأضاف أن صحة الملك “لم تستقر بشكل عام بعد”.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص في المستشفى التي قضى بها الملك معظم أوقات العام المنصرم ليصلوا من أجله.

وفي وقت سابق حثت الحكومة الناس على عدم الاستماع إلى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي ونصحتهم بانتظار الإعلانات الرسمية.

وخلال سبعة عقود قضاها على العرش كان ينظر إلى الملك على أنه قوة للوحدة تتدخل عندما تهدد الأحداث بإغراق تايلاند في أزمة.

وتلقى الملك العلاج من أمراض مختلفة خلال العام المنصرم، وشوهد للمرة الأخيرة علناً يوم 11 يناير كانون الثاني عندما قضى عدة ساعات في زيارة لقصره بالعاصمة بانكوك.