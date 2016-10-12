“جيش الإسلام” يستعيد السيطرة على بلدة الريحان في غوطة دمشق الشرقية





دمشق- د ب أ- استعاد فصيل “جيش الإسلام” كافة المواقع التي خسرها في مواجهة قوات النظام والمسلحين الموالين لها أمس الثلاثاء في بلدة الريحان في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من “جيش الإسلام” بياناً مقتضباً “عن استعادة كامل السيطرة اليوم على النقاط التي خسرها بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات النظام والميليشيات المساندة لها التي حاولت اقتحام البلدة”.

وقالت المصادر إن مقاتلي “جيش الإسلام” شنوا هجوماً معاكساً استطاعوا خلاله قتل عدد من قوات النظام والميليشيات المساندة له وجرح عناصر منها، بالإضافة إلى استعادة السيطرة على كافة النقاط التي خسروها، كما استطاعوا تدمير دبابتين ومجنزرة من طراز شيلكا، وكذلك قتل عدد من قوات النظام بينهم ضابط إثر استهداف تجمعاتهم بقذائف الهاون وجرح البعض، في حين استمر الطيران الحربي بشن غاراته المكثفة على البلدة، وتسبب القصف بأضرار مادية جسيمة.

وقالت المصادر إن سلاحي الطيران الحربي الروسي والسوري كثّفا من غاراتهما الجوية منذ صباح اليوم مستهدفين بلدات الغوطتين الشرقية والغربية، حيث بلغ عدد القتلى جراء القصف على مدينة دوما وعربين أكثر من 11 قتيلاً وعشرين جريحاً على الأقل، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود بعض الحالات الخطرة في صفوف المصابين.