استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة 





غزة- أ ف ب- أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن طفلاً في العاشرة من عمره استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء قرب الحدود مع إسرائيل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي ردّ على سؤال لـ “وكالة فرانس برس″ نفت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في هذه المنطقة.

وقال الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة لـ “فرانس برس″ “استشهد الطفل عبد الله أبو نظيف (10 سنوات) برصاص قوات الاحتلال قرب منزله في بلدة القرارة بخانيونس″.

وأضاف القدرة أن الطفل “أصيب برصاصة في الظهر أطلقها جنود الاحتلال من أبراج المراقبة العسكرية قرب السياج الحدودي ونقل على إثرها إلى مستشفى ناصر بخان يونس حيث فارق الحياة”.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار من أبراج مراقبة عسكرية قرب موقع “كيسوفيم” الإسرائيلي تجاه المنطقة الشرقية في بلدة القراراة ما أسفر عن استشهاد الطفل أبو نظيف.