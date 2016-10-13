﻿أستاذ جامعي يمني يعلن امتهانه بيع «القات» بسبب قطع الحوثيين راتبه الشهري

لندن ـ «القدس العربي» من محمد جميح: مع تفاقم الأوضاع المعيشية في اليمن، ومع انقطاع المرتبات الشهرية للموظفين، وارتفاع الأسعار، أعلن أستاذ في جامعة صنعاء، عن توقفه عن التدريس وبدء عمله الجديد في بيع القات، وقدم اعتذاره لطلابه، لانصرافه لعمله الجديد بسبب بحثه عما يقوم بمتطلباته وأسرته، لعجز الحوثيين عن صرفها لجميع موظفي قطاعات الدولة المدنية والعسكرية.

وقال الدكتور عبد الله معمر الحكيمي، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجي في كلية الآداب في جامعة صنعاء في منشور على صفحته على «الفيسبوك»، مخاطباً طلابه: «ثقوا أن مهنة بيع القات في الأسواق العامة وإن كانت مستهجنة إلا أنها لا تنقص مني ومنكم مطلقا».

وأضاف: «فأنا أجدها (بيع القات) أشرف من مد اليد، أو غسلها بدماء الغير، فيدي لن تكون إلا طاهرة كما عرفتموها دائما، وعليكم أن تتذكروا جميعا ودوما بأني كنت أرفض احتساء كوب من الشاي على حساب أحدكم».

وأعتذر الحكيمي على صفحته بلغة عاطفية حزينة لطلبته في الجامعة عن إقدامه على هذا العمل بقوله «لا أجد من هو أحق بالاعتذار والإنحناء أمامه سواكم، من وهبتهم في يوم من الأيام عصارة ذهني».

وذكر أنه واثق من أنهم سيقدرون القرار الذي قال إنه «لا ولن يمس شرفكم وسمعتكم ويقلل من هاماتكم عندي مطلقا».

ووجه طلابه إلى عدم الالتفات إلى من يمكن أن يتعرضوا لهم بسبب هذا القرار، قائلاً إنه «إنسان جاهل أو غبي أو منافق فلا تأبهوا إلى قوله». وختم الحكيمي منشوره بعبارات «اليمن حرة أبية، نعم للدولة المدنية، نعم للسلام والأمن والأمان».

وقد لقي منشور الحكيمي تجاوباً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حمل الكثير على الحوثيين من جهة وعلى الحكومة من جهة أخرى لعدم قدرة الطرفين على دفع مرتبات الموظفين.

وخرج أحد المعلقين بحل بقوله: «أنت إنسان تستحق أن تكون في الجامعة، وعلى الطلاب أن يدفعوا لك».

واتخذ بعض المعلقين المادة موضوعاً للفكاهة رغم حساسية الموضوع، وعلق أحدهم قائلاً «شف لنا معك مقواتة (عمل في سوق القات) أو أي عمل».

ويعاني قطاع كبير من الموظفين من انقطاع المرتبات الحكومية على خلفية استقطاعات من الرواتب لصالح «المجهود الحربي» قبل أن تنقطع نهائياً خلال الشهرين الأخيرين.