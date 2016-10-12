﻿سفير الرياض غادر القاهرة وسط انتقادات اعلامية متبادلة

القاهرة ـ رويترز ـ «القدس العربي» من محمد علي عفيفي: أكدت مصادر مصرية متطابقة أن الجنيه المصري هوى إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة (بحدود 10٪) في الأسبوع الأخير بعد التعليق المفاجئ للمساعدات النفطية التي تقدمها السعودية مما أثار المخاوف من خلاف سياسي عميق قد يقطع حبل إنقاذ مالي تشتد حاجة الحكومة إليه.

وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم باعوا الدولار بسعر 15 جنيها الثلاثاء مقارنة مع 14.20-14.25 جنيه قبل أسبوع. لكن عددا من المستوردين أبلغوا رويترز أمس الأربعاء أنهم دفعوا ما بين 15.20 و15.68 جنيه لتدبير الدولارات وسط نقص حاد وتهاو في الثقة.

يعني التراجع الحاد اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيه للدولار وتنامي الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها ووضع حد لحالة عدم التيقن التي تثني الاستثمار الأجنبي.

تجد مصر صعوبة في تدبير الدولارات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. واستنزفت جهودها للدفاع عن الجنيه احتياطيات كانت تبلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة لتصل إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ ايلول.

وفي غضون ذلك تبودلت الانتقادات الإعلامية بين كتاب وصحافيين في البلدين، فيما غادر القاهرة أمس الاربعاء السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير السعودية لدى مصر متوجها إلى الرياض في زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام يستعرض خلالها ملف العلاقات المصرية السعودية .

وصرحت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يعود سفير السعودية من الرياض إلى القاهرة يوم السبت المقبل حيث تأتي زيارته القصيرة للرياض استعدادا لاستقبال وفد مصري رفيع المستوى سيقوم بزيارة للمملكة خلال الساعات المقبلة لاستعراض آخر تطورات المنطقة وتداعياتها على العلاقات المصرية السعودية.

وهاجم كاتب سعودي الإعلام المصري بشكل قاس في مقال بعنوان (كي لا نخسر مصر) وندد بالتصويت المصري لصالح قرار روسي في مجلس الأمن مؤخرا. من جهته قال الكاتب السعودي خالد الدخيل في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في «تويتر»: «سئلت عن الموقف المصري من سوريا في مجلس الأمن الجمعة الماضية. رأيي أن حكومة السيسي تعتبر سقوط الأسد خطرا عليها في المدى القريب لأسباب عدة، الأول أن سقوط الأسد يعني نهاية حكم الجيش والمؤسسة العسكرية في سوريا، وهذا يسلط الضوء على حكم الجيش في مصر، وتبدو وكأنها الوحيدة عربيا في ذلك» حسب قوله. وأضاف: «الثاني أن سقوط الأسد سيفتح الباب أمام الإخوان ليكونوا طرفا في حكم سوريا. الأمر الذي قد يعطي دفعة لإخوان مصر، ويشكل ضغطا على الحكومة هناك»، مستدركًا: «الثالث أن سقوط الأسد يعتبر بالنسبة للرئيس السيسي إضافة للرصيد السعودي والخليجي في المنطقة وتحالفاتهم وسيضع حكومته أمام خيارات تريد تجنبها».

ومن جهته استنكر الإعلامي أحمد موسى الهجمات السعودية بالقول: «عاوزين يركعوا مصر والمصريين بس مش هيقدروا… للأسف هؤلاء بغبائهم ميعرفوش مين هي مصر»، لافتا إلى أن مصر «لن تركع لأحد».

وتابع موسى خلال برنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «ظن السعوديون أن مصر في حالة ضعف، لكن خاب ظنهم فالشعب المصري قوي وقادر على تجاوز أزماته ومشكلاته، لافتا إلى أن مصر تخوض الفترة الحالية حربا شرسة ضد العدو القريب والعدو البعيد»، مردفا: «مصر لن تركع لأحد إلا للمولى سبحانه وتعالى، مصر لا يمكن أن يكون قرارها من خارج حدودها»، مؤكدا أن موقف مصر السوري لن يتغير وأن قرارات الدولة المصرية سيادية لايمكن لأحد التدخل فيها.