﻿أبو خليل بائع الكعك بالسمسم: لا أحد يستطيع تخيل عذاباتي مع الاحتلال الإسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي»: زكي الصباح المعروف بكنيته أبو خليل بائع الكعك بالسمسم المتجول والمشهور الذي يشكل علامة مميزة في القدس المحتلة، يرمز بما يتعرض له لقضية القدس المحتلة وملاحقة أهلها وتضييق الخناق عليهم يوميا. لا تتعدى مساحة عربته اليدوية المتر المربع يتنقل بها من موقع لموقع على أبواب القدس المحتلة طالبا للرزق وإعالة عائلته بكرامة لكن الاحتلال لا يوقف الحرب عليه حتى بات الواقع في محنته يتفوق على الخيال بغلظة القلب وبلادة الإحساس والغطرسة. يستيقظ أبو خليل (56 عاما) باكرا كل صباح منذ 30 عاما لإعالة أسرته ببيع الكعك المقدسي الشهير ذي المذاق الشهي المطعم بالسمسم والزعتر، لكن الاحتلال يجعل حياته بـطعم «العلقم». بعد مرات عدة اعتقل الاحتلال أبو خليل على خلفية بيعه الكعك المقدسي من دون ترخيص وفي مكان محظور وعدم تسديده غرامات باهظة جدا، ويندرج اعتقاله ضمن مسلسل اعتقالات وملاحقات متصاعدة حيث اعتقل الصباح في العام الجاري وحده عشر مرات على خلفية دعاوى قضائية قدمتها بلدية الاحتلال ضده.

ويستعد أبو خليل الآن لدخول السجن بعد شهر غداة حكم محكمة الصلح في القدس المحتلة عليه بتسديد غرامات متراكمة بقيمة مئتي ألف دولار أو السجن عشر سنوات لإدانته ببيع الكعك دون ترخيص وعدم تسديد الغرامات على «مخالفاته الإدارية».

وفتح ضد بائع الكعك 254 ملفا منذ عام 2005، أدين فيها جميعها، وإلى جانب كل مخالفة ورد بند يقضي بحبسه أياما عدة مقابل عدم دفع الغرامات. وبعد إدانته قبل الأخيرة قضى الصباح خلف القضبان 19 يوما إلى أن أطلق سراحه بتدخل من منظمة حقوق المواطن وناشطين من حزب «ميرتس» اليساري على أن يسدد الغرامات قبل نهاية العام.

في حديث لـ «القدس العربي» يتساءل أبو خليل، الذي يبدي مرارته من الملاحقة والغرامات والاعتقالات، عن وجود دولة أخرى في العالم تقوم بملاحقة مواطن بالمداهمات والاعتقالات والغرامات لبيعه الكعك وصولا للقمة عيش أسرته بكرامة واحترام؟

ويصف ما جرى بالقول إن أحكامهم القضائية كقرن الخروب «سوداء وعوجاء». ويتابع «لا أحد يستطيع تخيل عذاباتي مع الاحتلال فبعد أن أستيقظ في الفجر وأقف في العراء لبيع الكعك وتأمين لقمة العيش لأولادي يأتي مفتشو البلدية فيعتقلونك ويصادرون عربتك المحملة بالكعك بحجج واهية». وبالنسبة له فإن ما حصل معه يعكس بشاعة الاحتلال، مؤكدا أنه لا يخالف السير بعكس مزاعم مفتشي البلدية الذين يلاحقونه، لافتا إلى أنه يركن عربته في نقطة بجانب الشارع بباب العمود. ويتابع «هذه ذرائع واهية أما السبب الحقيقي فينم عن ملاحقة ومحاولة انتقام لأن أصدقاء أخي شاركوا في قتل جندي عام 1985».

يقيم أبو خليل في العيسوية في القدس المحتلة وهو أب لسبعة أولاد ولولدين آخرين من زوجته الثانية النمساوية يقيمان في النمسا. وسبق أن عرضت عليه زوجته تلك الهجرة والعيش معها برغد بليالي الأنس في فينا لكنه رفض، وقال جازما وهو يمسك بكعكة مقدسية «بالنسبة لي القدس بكل النمسا ولذا رفضت محاولات زوجتي الأجنبية إقناعي بوقف المعاناة والفوز براحة البال عندها».

أبو خليل، الذي يكابد أمراضا عديدة، يوضح أنه ينتظر استئنافا على الحكم الجائر، وأنه لا مفر من السجن عشر سنوات إذا ظل الحكم على حاله لعجزه عن تسديد الغرامة الباهظة. واليوم تلزمه سلطات الاحتلال بالعمل في نقطة محدودة جدا بمساحة أربعة أمتار مربعة في منطقة باب الخليل تحت أشعة الشمس الحارقة ويتعرض للمداهمة إذا خرج من حدود الموقع المسموح به. ويشير إلى أنه مريض لكنه مضطر للعمل من مشرق الشمس حتى مغيبها بشروط قاسية لتأمين احتياجات أولاده فـ «لا يجبرك على المر إلا ما هو أمرّ منه». وردا على سؤال عن ثمن الكعكة المقدسية، قال متوددا «للعرب بأربعة شواكل (دولار) والأجانب بخمسة، ومع زعتر بلدي طبعا».

من جهتها تؤكد رئيسة حزب «ميرتس» زهافا غالؤون في صفحتها في «فيسبوك» أن معاناة بائع الكعك تتعدى حدودها الشخصية وتروي مأساة الفلسطينيين تحت الاحتلال. وتقول إن ملاحقة الصباح تدلل على ملاحقات الاحتلال للمقدسيين ومحاولته تطويعهم بالاعتقال ومصادرة الحريات ودوس الحقوق وتضييق الخناق على حياتهم اليومية. وتابعت «سنبقى نقدم المشورة والمساعدة لبائع الكعك حتى نلغي المخالفات الباهظة والحؤول دون اعتقاله لسنوات ونحن في اتصالات مع بلدية القدس».