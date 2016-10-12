راشد الغنوشي: إذا فهمت إيران أن تشييع سوريا والعراق مستحيل فلن يبقى مكان للمتطرفين
قال في حديث لـ«القدس العربي»: بقاء نظام الأسد خرافة والحل في ليبيا لن يتم إلا عبر التوافق
تونس ـ «القدس العربي» من سناء العالول: رفض زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي فكرة استمرار نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، واصفا المشهد العربي بـ»المحزن»، والمنطقة محترقة وفي أسوأ أوضاعها.
وقال الغنوشي في حديث خاص بـ«القدس العربي» إنه «لا يمكن أن نتصور أن الشعب السوري الذي عجن عجناً وطحن طحناً يمكن أن يعتقد أن نظام الأسد هو مستقبله، وأن عائلته وابنه هو الذي سيحكم سوريا، هذه خرافة».
وأضاف «إن المنطقة في حالة مخاض شديد لأن هناك عصراً انتهى وآخر يولد. فعصر الحكم الفردي والزعيم الأوحد كله انتهى والبحث الآن عن البديل، وهناك شعوب تمرّ في حالة فوضى بين الماضي والمستقبل والحاضر»، متوقعا مرور فترة طويلة قبل تحقيق التغيير المطلوب.
ورأى الغنوشي أن ما يجري في ليبيا يمثل خطراً على الإقليم كله خاصة تونس والجزائر، «لأنه حتى من الناحية الاقتصادية وضعنا الاقتصادي سيء، وليبيا كانت المتعاون الدولي الثاني مع تونس وتستوعب ما لا يقل عن 300 ألف عامل تونسي، وليبيا أصبحت مركزاً لتدريب الشباب التونسي على الإضرار بليبيا وتونس والمنطقة»، معتبرا أن الحل في ليبيا لن يتم إلا عبر التوافق بين جميع الأطراف، بما في ذلك رجال النظام السابق.
ولم يستبعد الغنوشي التقسيم في ليبيا، لكنه اعتبر أن هذا ربما يحصل لفترة «ولكن لا يستقر التقسيم ستتجه الأمور نحو الوحدة. الإسلام في حالة صعود سيوحد المنطقة. لا أحد عاقلاً يقول إن الإسلام في حالة خمول وتراجع بل سيوحد المنطقة، وكما وحدها أول مرة سيوحدها مرة أخرى».
وعن تفسيره لظاهرة تنظيم «الدولة الإسلامية» اعتبر «أن الإسلام الآن في حالة غضب والغاضب أحياناً يخرج عن طوره، ويعبر تعبيرات غير معقولة حتى تخاله مجنوناً، ما حصل وما تعرض له السنة في العراق والسنة في سوريا يخل العقل». و»عندما يفهم الناس انه ليس بالإمكان تشييع سوريا والعراق. عندما تفهم إيران هذا ويفهم الآخرون عندئذ المجانين لن يبقى لهم مكان».
قال في حديث لـ«القدس العربي»: بقاء نظام الأسد خرافة والحل في ليبيا لن يتم إلا عبر التوافق
كلام الصواب و عين العقل. ما احوج الامة الاسلامية الى امثالك. الحقيقة انتبهو الى ان الدول العربية الاسلامية التي تعاني عدم استقرارا ستجدون ايران و فكرها التشيعي هناك سببا للفتن و الحروب و يرفعون شعارات كذابة كالمقاومة و الممانعة
سياسة التشييع فشلت بسبب ما يحدث بالعراق وسوريا واليمن ولبنان
والدليل هو في التسنن الظاهر والباطن لكثير من الشيعة العرب حتى في منطقة الأحواز العربية المحتلة من إيران !
لقد ظهر لأغلب الشيعة العرب بأن مذهبهم قد إستغله الصفويون الفرس لتوسيع إمبراطوريتهم بالمنطقة
وكذلك تأكدوا من التعاون الصفوي الصهيوني منذ سنة 1985 بعد فضيحة إيران غيت
يجب على الشيعة العرب تحديد هويتهم المذهبية والقومية والوطنية
المرجع المعروف الشيخ حسن المؤيد حفظه الله (الذي تسنن) والدته من آل الصدر وأم أولاده بنت عبد العزيز الحكيم
بدأت شكوك الشيخ المؤيد بعد قراءة كتاب الشيخ القفاري “أصول مذهب الاثني عشرية”،
الذي جعله يُشكك بالثوابت التي كان يتعصب لها، عندما كان عالماً شيعياً
ولا حول ولا قوة الا بالله
أتفق مع الأستاذ راشد الغنوشى فى كل آراءه وخاصة فى استحالة تشييع سوريا والعراق، ولنا فى مصر عبرة والتى تشيعت لمدة تزيد عن قرنين من الزمان فى عصر الدولة الفاطمية ثم عادت لأصولها السنية ، والأعجب أن الفاطميين هم الذين بنوا الأزهر وبدوره نشأ شيعيا ولكن مع زوال الدولة الفاطمية عاد سنيا،ان التشيع يعتبر ظاهرة ضد حركة التاريخ وضد المنطق المجرد ومن المستحيل أن يتقبلها المنهج العلمى الاستقرائىء عند غير المسلمين فما بالنا بالمسلمين ، فهى تقوم على الـتأويل المبالغ فيه الذى يجافى العقل، ولو كان يرجى منها خيرا لسادت وانتشرت ، ولكننا نلاحظ دائما أن نتائجها مدمرة فى كل زمان ومكان ، فهى تشق صف المسلمين وتجعلنا شتاتا بين الأمم ولنا فى قول الله تعالى موعظة وعبرة :(ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء) 159 الأنعام ، وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع من فتن آخر الزمان فقال فى معرض خطبته (فلا ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ). وكذلك قوله(صلعم):(اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار……الخ) ونحن لانبرأ بعض رموز السنة فى العديد من الدول الاسلامية فبعضهم تماهى وتمادى فى العداوة مع الشيعة ولم يحتكموا الى كتاب الله تعالى ولذا أصبحنا غثاءا كغثاء السيل تتداعى علينا الأمم كما تتداعى على قصعتها كما تنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .
قبل 14 قرناً هددت امبراطوريات الفرس والروم قلب العالم العربي بجزيرة العرب والهلال الخصيب ومصر وتطلب الأمر من عرب أسلموا وتوحدوا حديثاً بحينه عشرة سنوات لكسرهما وإنهاء تهديدهما وتكفل أتراك عثمانيون أسلموا حديثاً بحينه بتشتيت بقايا روم بيزنطيين آلاف الكيلومترات شمالاً إلى أراضي ما يعرف حالياً باتحاد روسي والآن يتكرر نفس التهديد من بقايا الفرس المتحكمين بشعوب إيران وبقايا روم بيزنطة المتحكمين بشعوب روسيا وهو ما استدعى تكاتف فضائين عربي وتركي لتكرار السيناريو ولن يستغرق ذلك أكثر من عشرة سنوات.
إلى السيد الكريم .احمد.المغرب
..تعليقك واتهامك بأن إيران وفكرها التشييعي.هو السبب .فيه بعض المغالطات.أن لم نقل الكثير.الفتنة الكبرى حصلت بسبب ما يسمى بالربيع.العربي.وفي بلدان لا وجود للشيعة إطلاقا.أتمنى أن تعيد قراءة التاريخ العربي الحديث وتعرف أن الصهيونية هي خلف كل الفتن بدون مبالغة .وهنا ننوه بالمغرب كبلد عربي استطاع وبسرعة إخماد نار هذه الفتنة الكبرى.ادام الله المغرب وكل بلاد المسلمين.
هذا من من احسن ما قيل في احوال المنطقة وسنتوحد يوما يرونه بعيدا ونراه قريبا